Turistas de Osasco se afogam no litoral paulista Três turistas de Osasco se afogaram hoje de manhã em Itanhaém, no litoral paulista. Um jovem de 22 anos foi resgatado com vida, mas morreu no Pronto-Socorro (PS). As buscas pelos outros dois adolescentes, de 16 e 17 anos, continuam. O grupo veio em uma lotação de Osasco, na Grande São Paulo. Às 7h40 (de Brasília), o Corpo de Bombeiros foi avisado que os três rapazes não haviam voltado de um banho de mar na praia Verde Mar, no balneário Jardim Jequitibar. Algum tempo depois (o comando dos bombeiros não informou quanto), o jovem Antonio Luis Vieira do Nascimento, de 22 anos, foi localizado pelos policiais militares que estavam no helicóptero Águia, auxiliando nas buscas. "Ele foi resgatado com vida, mas com uma parada cardiorrespiratória, e faleceu no PS de Itanhaém", informou o comandante de área do 17º Grupamento de Bombeiros, Tenente Danilo de Oliveira Godoy. De acordo com o oficial, os bombeiros ainda não sabem em que condições os jovens haviam entrado no mar. "O mar está agitado, mas a nossa maior preocupação é com o acumulo de bebidas ingeridas pelos turistas", explicou Godoy. Além do helicóptero, um bote inflável e uma viatura de resgate pela areia trabalham nas buscas junto com 12 bombeiros. A procura pelos adolescentes deverá acontecer até o anoitecer e caso não sejam encontrados, recomeça amanhã de manhã.