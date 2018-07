Turistas enfrentam lentidão na Rio-Santos

Turistas que passam o Carnaval no litoral norte de São Paulo enfrentam na tarde deste sábado, 14, lentidão em diversos trechos da Rodovia Rio-Santos, que corta todos os municípios, com exceção de Ilhabela. O trecho mais crítico está entre Caraguatatuba e Ubatuba, onde o motorista chega a enfrentar três horas de trânsito para percorrer o trecho, que é feito normalmente em 40 minutos.

Em São Sebastião o tráfego está lento entre a Praia do Arrastão e o centro da cidade. O trajeto normalmente feito em 10 minutos está sendo concluído em uma hora. O trevo e a avenida da praia em Caraguatatuba também apresenta lentidão.

A Rodovia dos Tamoios, que teve o tráfego interrompido entre a 1h e às 8h da manhã de hoje para a retirada de uma carreta carregada com gás de cozinha, gerando congestionamento recorde de 40 quilômetros, registra agora tráfego intenso apenas no trecho de serra. A via é a principal ligação entre o Vale do Paraíba e litoral norte.

Com o forte calor, diversas praias estão lotadas nas quatro cidades, especialmente a Praia Grande (Ubatuba), Maresias (São Sebastião), Curral (Ilhabela) e Caraguatatuba (Martim de Sá), as mais procuradas pelos turistas.