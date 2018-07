Turistas ilhados na BR-101 são resgatados em SC Os 130 turistas que ficaram ilhados ao tentar transitar pelos trechos alagados entre os quilômetros 404 e 409 da BR-101, em Araranguá, Santa Catarina, já foram retirados ontem do local, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Eles foram resgatados com apoio de lanchas e de um helicóptero da Polícia Militar (PM), durante operação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Araranguá e o Corpo de Bombeiros Militar de Laguna, sob coordenação do Departamento Estadual de Defesa Civil (Dedc). Conforme o diretor do Dedc, major Márcio Luiz Alves, os veículos ficaram no local e os turistas foram orientados a buscar abrigos na cidade de Araranguá. "A maioria deles está em hotéis da cidade", afirmou.