Turistas inglesas são condenadas a serviço comunitário A Justiça do Rio de Janeiro condenou as duas turistas britânicas que forjaram o roubo de suas bagagens a reclusão de um ano e quatro meses e mais um mês de regime semiaberto. As penas foram substituídas por serviços comunitários prestados no País, o que, segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, equivale a 8 meses e meio de trabalho, acrescidos de multa de 26 salários mínimos. Enquanto cumprirem as penas elas não poderão deixar o País, mas a defesa ainda pode recorrer.