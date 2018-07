Turistas pagam multa por tumultuar voo e são liberados

Eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) por tentarem invadir a cabine do piloto durante o procedimento de decolagem do voo JJ8096 da TAM, que partiria do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, com destino à França. A confusão teria começado em razão do atraso na partida do avião que estava com problemas técnicos. O voo foi cancelado.

Michel Ilinskas foi condenado pelos crimes de atentado contra a segurança aérea e resistência, totalizando 2 anos e 5 meses de prisão. A pena convertida em pagamento de multa, além das custas judiciais foi de R$ 5.180. Antônio Francisco do Nascimento foi condenado a 2 anos de prisão pelo crime de atentado contra a segurança aérea. Ele teve de pagar R$ 2.856.

Outros três acusados de participarem do tumulto foram inocentados: os brasileiros Lucielen Clarice da Cunha e Frederico Baptista Ritchie Júnior e a francesa Marie Emilie Pires Camus. Segundo decisão da Justiça Federal, "não há comprovação de que tenham participado do crime em questão, conforme manifestado pelo próprio MPF em alegações finais".