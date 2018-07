Turistas pagarão pedágio para acessar praia de Ilhabela

A medida, em vigor às vésperas do feriado prolongado da Consciência Negra, foi criticada pelo prefeito Antonio Colucci (PPS), que teme a evasão de turistas da cidade. Para chegar a Ilhabela o visitante desembolsa R$ 22,50 (aos finais de semana) para a travessia das balsas e R$ 6,50 de taxa ambiental para sair da ilha.

"Somos contra a cobrança por entendermos que essa medida poderá afugentar os turistas, nossa principal indústria", disse o prefeito, que entrou em entendimentos com o governo do Estado para municipalizar o Parque Estadual de Ilhabela.

A Fundação Florestal passou a cobrar a taxa pela utilização da estrada que dá acesso à Praia de Castelhanos, pelo fato dela cortar o Parque Estadual. "Seria justificável se a taxa fosse aplicada a quem quisesse fazer as trilhas ou caminhadas dentro do Parque, por exemplo. A praia não está inserida dentro do Parque Estadual", completou Colucci.

O pagamento do "pedágio" não é garantia de chegar à praia. A Fundação Florestou limitou em 167 o número de veículos que podem chegar até a praia, sendo 42 carros de passeio, 65 jipes de passeios turísticos cadastrados e 60 motos. Veículos de moradores são isentos, segundo o órgão. A taxa é isenta para quem trafegar a pé ou de bicicleta.

De acordo com a Fundação Florestal, a cobrança está prevista dentro no plano de implantação da estrada (Resolução Conjunta SMA/ST nº 004/2010), que determina que o órgão é responsável por operar e controlar o uso da via. "Os valores arrecadados contribuirão com o custeio da operação da Estrada-Parque Castelhanos", disse a entidade em nota.

Em relação à comunidade local, segundo a fundação, será adotada a política de ingressos já utilizada em outras Unidades de Conservação e prevê que os moradores de Castelhanos sejam isentos, bem como os que possuírem segunda casa no local; munícipes terão desconto de 70%. Em casos específicos, a isenção poderá ser concedida pelo órgão gestor do parque, mediante agendamento e solicitação prévia.