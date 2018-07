Turistas são assaltado na saída do aeroporto no Rio Um grupo de turistas que deixou o Aeroporto Internacional Tom Jobim na manhã deste sábado (6) foi assaltado quando passava próximo à Ponte do Saber, na Ilha do Fundão, zona norte do Rio. O grupo seguia em um ônibus de turismo da empresa Top Rio, quando foi obrigado a parar por homens armados com fuzis. Os turistas foram obrigados a descer do veículo e ficaram rendidos no asfalto, com as mãos na cabeça, enquanto os assaltantes roubavam suas bagagens.