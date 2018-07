Turistas são levados por cachoeira em parque nos EUA

Três turistas que visitavam um dos parques mais famosos dos Estados Unidos foram dados como mortos depois de serem levados por uma cachoeira de mais de 96 metros, na última terça-feira.

Testemunhas no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, viram quando o trio ignorou os avisos e ultrapassou uma barreira de metal para tirar fotografias mais perto da cachoeira Vernal Fall, uma das mais visitadas do parque.

Depois de pular a grade, o grupo foi visto entrando na água, a cerca de 7,5 metros da queda d'água.

"Diversas pessoas pediram que os membros do grupo saíssem do rio, já que a correnteza estava forte e (a água) muito fria", disse o porta-voz do parque, Scott Gediman, à BBC, por e-mail.

Os corpos de Hormiz David, de 22 anos, Ramina Badal, de 21 anos e Ninos Yacoub, de 27 anos, ainda não foram recuperados.

David, Badal e Yacoub, que vinham de três cidades pequenas da Califórnia, estavam fazendo uma visita de um dia ao parque, que fica a 320 quilômetros de São Francisco.

Segundo Gediman, os três faziam parte de um grupo de 12 pessoas da igreja batista Central Valley, que fizeram uma trilha até o topo da cachoeira.

Com o acidente, o número de mortes acidentais no parque Yosemite em 2011 subiu para seis, segundo oficiais.