Turistas são multados por tumulto em voo

O francês Michel Ilinskas, de 61 anos, e o português naturalizado francês Antonio do Nascimento, de 63, foram condenados anteontem pela Justiça Federal por atentado contra a segurança aérea. Revoltados com o atraso do voo Guarulhos-Paris da TAM, em 7 de dezembro, eles teriam tentado invadir a cabine do avião. As penas inicialmente previstas, de até 2 anos e 5 meses de prisão, foram revertidas em multas de até dez salários mínimos.