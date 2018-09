Turistas são resgatados nos Marins, na Mantiqueira Os cinco homens que estavam perdidos no Pico dos Marins, em Piquete, na Serra da Mantiqueira, foram resgatados por volta das 16 horas deste sábado pela equipe do Corpo de bombeiros de Cruzeiro. De acordo com os bombeiros, o grupo, que é de Sorocaba, subiu o pico na quinta-feira, mas só na tarde de ontem pediu ajuda para voltar. Através do celular, os turistas acionaram o resgate, solicitando um guia para que pudessem voltar em segurança. A forte neblina e o mal tempo estavam prejudicando a orientação para a volta da caminhada, e o grupo decidiu pedir a ajuda de um profissional. Segundo os bombeiros, os cinco homens estavam acampados em um local seguro e ninguém estava ferido.