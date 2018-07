Turistas são roubados dentro de albergue de Copacabana

Cerca de 13 turistas foram roubados na madrugada desta quarta-feira, 18, no albergue King George, em Copacabana, na zona sul do Rio. Um grupo de quatro homens invadiu o local durante a madrugada, segundo informações da Polícia Militar. O vigilante que estava de plantão contou à polícia que foi rendido por volta das 3 horas ao abrir o portão os criminosos, que disse ter confundido com hóspedes. Ninguém havia sido preso até esta noite. Vítimas (de frente) registram o crime na Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat). Foto: Tasso Marcelo/AE Segundo ele, os assaltantes estavam armados com pistolas e "aparentemente" levavam duas granadas. O albergue fica numa ladeira a menos de 100 metros de um posto do 19.º Batalhão da Polícia Militar. O grupo - onze israelenses, um colombiano e um alemão - perdeu máquinas fotográficas, relógios, celulares, iPods, mochilas e dinheiro. "É o Rio. Eu esperava ser assaltado na praia e na rua, mas nunca na cama, dormindo", disse o alemão Dani Bode, de 28 anos. Os assaltantes entraram nos quartos e acordaram os turistas para roubá-los. Eles foram trancados em um quatro e liberados somente com a chegada da PM, junto com o dono do albergue, George Schtinberg, que foi chamado pelo vigilante. Schtinberg disse que uma câmera de segurança recém comprada ainda não havia sido instalada. O funcionário começou a trabalhar no albergue havia 3 semanas. "Ele (o vigilante) errou. Achou que eram hóspedes chegando da noitada. Deveria ter perguntado", declarou o dono. Ele afirmou que vai contratar mais um funcionário para trabalhar à noite e instalar a câmera. "Não é isso que vai impedir. Se quiser roubar, rouba. Mas vou botar." Um dos turistas teria sido agredido sem gravidade. Os criminosos fugiram a pé. De acordo com o titular da Delegacia de Atendimento ao Turista, Fernando Veloso, o albergue "não adotou procedimentos básicos de segurança". Ele disse que buscará imagens gravadas de circuito interno em prédios próximos. A diária no King George custa R$ 30. Com capacidade para 46 hóspedes, abrigava 25. "Sete já foram embora hoje. É o Rio que perde com a violência. Os turistas já chegam com medo", declarou Schtinberg. O albergue funciona há 4 anos na Rua Guimarães Natal e segundo o dono nunca havia sido assaltado. Outros casos Em janeiro, um casal de turistas ingleses foi esfaqueado durante um assalto. Em novembro, um norueguês foi baleado no ombro direito por traficantes no complexo de favelas da Maré - ele e dois amigos voltavam de Búzios e teriam errado o caminho. Em setembro, um alemão foi agredido por um assaltante em Copacabana. Em agosto, um funcionário do consulado do Vietnã foi sequestrado junto com quatro turistas chineses na Estrada das Paineiras. Eles fugiram do cativeiro. Até hoje o caso não foi esclarecido pela polícia. Atualizado às 20h10 para acréscimo de informações.