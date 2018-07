Turistas têm feriado violento no litoral norte de SP

O advogado M.V.A., de 32 anos, que mora em Santos, foi surpreendido às 21h de sábado por três homens armados na casa em que passava o feriado, no Condomínio Verdes Mares, na Praia de Camburi. Eles levaram eletrônicos, roupas e acessórios. Os bandidos renderam o caseiro para realizar o assalto.

Na fuga, eles levaram o carro da vítima, um Honda CRV, que foi abandonado minutos depois no km 168 da Rodovia Rio-Santos, ainda em Camburi. O condomínio possui seis casas de alto padrão. Os outros hóspedes não foram abordados pelo trio, segundo a polícia.

A poucos quilômetros dali, uma pousada na Rua Almirante Cochrane, na Praia de Juqueí, foi invadida por quatro homens armados que agrediram o caseiro. De acordo com a polícia, a vítima, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimento grave. A polícia não divulgou se a quadrilha conseguiu roubar os hóspedes.

Em Ubatuba, por volta das 21h de sexta-feira, uma família foi surpreendida dentro de casa por dois homens armados na Praia das Toninhas. Os turistas foram amarrados e amordaçados no banheiro, enquanto os assaltantes recolhiam objetos. Na Praia Grande, a mais movimentada da cidade, uma mulher teve a bolsa roubada por um homem com uma faca. Em Ilhabela, uma família foi feita refém por bandidos armados em sua residência no bairro Itaguaçu. O bando levou diversos objetos.

Em Caraguatatuba, a Polícia Militar foi acionada na madrugada de ontem para conter tumulto em um posto de combustíveis na Avenida da Praia, no centro. Cerca de 400 pessoas se envolveram na briga e duas pessoas ficaram feridas, uma com traumatismo craniano. Também foi grande o número de ocorrências envolvendo brigas e som alto em residências, segundo a PM.

Mortes

Um motociclista morreu e o carona ficou gravemente ferido na noite de sábado, após a moto em que estavam ter sido fechada por um veículo não identificado na Rodovia Rio-Santos, próximo a Caraguatatuba.

No litoral sul, uma criança de 6 anos morreu atropelada no fim da manhã de ontem quando passeava com a mãe de bicicleta em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Mãe e filha estavam entre as Ruas Áurea Gonzales Conde e Duque de Caxias quando a bicicleta foi atingida por um caminhão, por volta das 11h30. A criança foi levada para o Pronto-Socorro de Vicente de Carvalho, onde morreu. A mãe teve ferimentos leves. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.