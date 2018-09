Turnowski é indiciado por violação de sigilo pela PF

Assessores e policiais próximos a Turnowski, entre eles o ex-subchefe de Polícia Civil Carlos Oliveira, também foram para a cadeia acusados de vender armas e drogas para traficantes, comandar milícias em comunidades carentes e proteger quadrilhas que exploram máquinas caça-níqueis. O delegado já tinha prestado depoimento na superintendência da PF no dia da operação. Diante das suspeitas de seu envolvimento com as quadrilhas formadas pelos policiais, Turnowski acabou sendo exonerado do cargo na última terça-feira.