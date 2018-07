Turquia aprova Protocolo de Kyoto O Parlamento da Turquia aprovou, em votação realizada hoje, o Protocolo de Kyoto, que determina a redução de emissões de gases causadores do efeito estufa. Os parlamentares aprovaram o pacto ambiental por 243 votos a favor e três contra, depois de o gabinete de governo ter assinado o protocolo. A Turquia havia se recusado anteriormente a assinar o acordo, afirmando que primeiro precisava completar seu desenvolvimento industrial. Porém, pressionado pela União Europeia (UE), o país finalmente concordou em assinar o protocolo. Atualmente, o Protocolo de Kyoto conta com a adesão de 37 nações desenvolvidas e tem o objetivo de cortar, até 2012, a emissão de gases causadores do efeito estufa em 5% abaixo dos níveis de 1990. Mesmo com apenas quatro anos para completar o trabalho, a Turquia se comprometeu a atingir a meta.