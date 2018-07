Turquia é cortada do calendário 2012 da F1; SP fecha temporada

O campeonato, com 20 corridas, será mais uma vez encerrado em Interlagos, com o Grande Prêmio do Brasil marcado para 25 de novembro.

A corrida em Istambul, que estava provisoriamente incluída num calendário de 21 etapas divulgado em junho, foi cortada devido a problemas financeiros entre autoridades do país e o chefe comercial da F1, Bernie Ecclestone.

A FIA informou que o calendário definitivo divulgado nesta quarta foi aprovado por unanimidade por todos os membros do Conselho Mundial de Automobilismo.

Veja o calendários de 2012 da F1:

18 de março - Austrália (Melbourne)

25 de março - Malásia (Sepang)

15 de abril - China (Xangai)

22 de abril - Barein

13 de maio - Espanha (Barcelona)

27 de maio - Mônaco

10 de junho - Canadá

24 de junho - Europa (Valencia)

8 de julho - Grã-Bretanha (Silverstone)

22 de julho - Alemanha (Hockenheim)

29 de julho - Hungria (Budapeste)

2 de setembro - Bélgica (Spa-Francorchamps)

9 de setembro - Itália (Monza)

23 de setembro - Cingapura

7 de outubro - Japão (Suzuka)

14 de outubro - Coreia do Sul (Yeongam)

28 de outubro - Índia (Nova Délhi)

4 de novembro - Abu Dhabi

18 de novembro - EUA (Austin)

25 de novembro - Brasil (São Paulo)