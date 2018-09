Turquia lança novos ataques contra norte do Iraque

A Força Aérea da Turquia lançou na noite desta quinta-feira, 1, novos ataques contra bases do grupo separatista Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo) no norte do Iraque, informou a agência de notícias estatal turca. Segundo a agência, diversos jatos da Força Aérea turca lançaram ataques contra integrantes do PKK na região de Qandil, no lado iraquiano da fronteira. As forças turcas já realizaram vários ataques na região desde outubro de 2007, quando o Parlamento turco aprovou por ampla maioria a autorização de operações militares em território iraquiano para combater os rebeldes do PKK. O governo turco diz que os rebeldes do PKK lançam ataques contra a Turquia a partir do norte do Iraque. A Turquia também acusa o governo iraquiano de não impedir que o PKK use seu território. O PKK luta pela autonomia curda e tem cerca de 3 mil homens baseados no Iraque. Calcula-se que mais de 30 mil pessoas tenham morrido desde 1984, quando o grupo iniciou a luta armada contra o governo turco. A Turquia, os Estados Unidos e a União Européia consideram o PKK uma organização terrorista. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.