Turquia pode deixar de realizar GP de F1 depois de 2011 A Turquia pode desaparecer do calendário da Fórmula 1 após 2011, em razão da acirrada competição com outras cidades com potencial para receber um Grande Prêmio, disse neste domingo o principal administrador do circuito de Istambul. "Nós estamos preocupados com o fato de que 2011 pode ser o último ano em que teremos Fórmula 1 em Istambul". disse Can Guclu, diretor-geral do circuito de Istambul, em reportagem veiculada no website do jornal Today's Zamam (www.todayszaman.com). Ele acrescentou: "Há muitos rivais de peso, em países como África do Sul, Rússia, Bulgária e Coréia do Sul." "Se quisermos que o Grande Prêmio da Turquia continue no calendário, nós precisamos começar a trabalhar imediatamente. Isso porque não podemos negociar uma extensão no último dia do contrato." É esperado que o GP da Coréia do Sul seja disputado pela primeira vez no ano que vem, com a entrada da índia programada para 2011. Também há uma demanda forte das equipes e dos patrocinadores para que o circo da F-1 volte à América do Norte, depois do cancelamento dos Grandes Prêmios dos EUA e do Canadá. A Turquia é um dos países que entraram recentemente no calendário da Fórmula 1, e seu circuito de Istambul, sem ondulações e corrido no sentido anti-horário, recebe elogios dos pilotos desde sua estréia em 2005. O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, venceu as últimas três corridas disputadas lá.