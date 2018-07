Turquia segue Liga Árabe e impõe sanções à Síria

Em outro golpe para Assad, o governo de Dubai, polo regional de transportes, disse que companhias aéreas com sede nos Emirados Árabes Unidos irão suspender seus voos para a Síria.

A Síria sepultou nesta quarta 14 soldados e policiais mortos em combate com militares desertores, num reflexo das dificuldades que o governo enfrenta para sufocar uma rebelião iniciada há oito meses.

A revolta é parte da chamada Primavera Árabe - onda de protestos que varre o norte da África e o Oriente Médio desde o começo do ano, e que já derrubou os governos da Tunísia, Egito e Líbia.

Ao anunciar as novas sanções à Síria, o chanceler turco, Ahmet Davutoglu, disse a jornalistas que Ancara irá bloquear o fornecimento de armas e demais suprimentos militares à Síria. As relações com o Banco Central sírio foram suspensas, e um acordo de cooperação será revogado até que Damasco tenha "um governo legítimo, que esteja em paz com o seu povo".

A Turquia - um país muçulmano como a Síria, mas que não é árabe - teve no ano passado um comércio bilateral de 2,5 bilhões de dólares com seu vizinho do sul. O primeiro-ministro Tayyip Erdogan já foi um dos principais aliados regionais de Assad, mas ultimamente perdeu a paciência com ele, e a Turquia agora dá abrigo a militares sírios desertores e a uma frente oposicionista.

Ancara promete que as sanções não afetarão o povo sírio, e descartou interromper o abastecimento de água ou energia elétrica. Disse também que a Turkish Airlines continuará operando voos para Damasco.

Membro da Otan, a Turquia disse na terça-feira que é contra uma intervenção militar estrangeira na Síria, mas que não descarta a implantação de uma zona tampão para conter uma fuga maciça de refugiados.

De acordo com a ONU, mais de 3.500 pessoas já foram mortas na repressão aos protestos na Síria. O governo de Assad diz estar enfrentando uma rebelião patrocinada por potências estrangeiras, que já levou à morte de mais de 1.100 soldados e policiais.

A agência estatal de notícias Sana disse que 14 membros das forças de segurança foram homenageados postumamente com "flores e coroas". "Os mártires foram alvo de grupos terroristas armados quando estavam na linha do dever em Homs e na zona rural de Damasco", disse a agência, sem explicar quando isso ocorreu.

O Conselho de Direitos Humanos da ONU realiza na sexta-feira uma sessão especial para discutir a situação da Síria, com base em um relatório divulgado nesta semana em que observadores internacionais acusam a cúpula do regime sírio de ordenar homicídios, torturas e estupros.

Um dos objetivos da sessão especial será pressionar a China e a Rússia a aceitarem medidas firmes do Conselho de Segurança contra Damasco. Moscou, porém, até agora não dá sinais de que irá abandonar Assad.