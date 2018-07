Tutores do Mais Médicos e governo discutem programa Tutores do programa Mais Médicos se reuniram, nesta sexta-feira, 20, em Brasília com representantes do Ministério da Saúde para conversar sobre seu modelo de atuação. A forma de trabalho será semelhante ao do ProvaB, o programa criado pelo Ministério da Saúde para atrair profissionais brasileiros a áreas carentes anterior ao Mais Médicos. Hoje, a reunião foi com 36 tutores. Sob a atuação desses profissionais ficarão 360 supervisores e 3.600 profissionais do Mais Médicos.