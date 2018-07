Tutty Humor

Quem é a personalidade mais indefensável da atualidade: o australiano Rupert Murdoch ou o francês Dominique Strauss-Kahn? Protagonista absoluto da vilania internacional que estreou no noticiário no início de julho, o todo-poderoso da News Corporation enfrenta ainda hoje a concorrência do ex-diretor-gerente do FMI, estrela de escândalo remanescente dos jornais do primeiro semestre.

Patrono da invasão de privacidade e do jornalismo praticado à base de grampos ilegais e suborno de policiais, Murdoch tem sido comparado ao sr. Burns dos Simpsons. Tem a megalomania autoritária e o desprezo pelos semelhantes em comum com o bilionário desalmado do desenho animado.

Mas nem parece ser um homem tão mau assim quando sua história é editada em página espelhada à crônica da vida sexual de Strauss-Kahn escrita a partir daquele incidente sexual com uma camareira de Nova York. Esta semana, a trama ganhou um novo capítulo na imprensa: a mãe da jornalista que o definiu como um "chimpanzé no cio" quando a atacou em Paris admitiu ter praticado "sexo brutal" com o agressor de sua filha. "Ele se comporta como um cafajeste obsceno!"

Homens assim como DSK e Rupert Murdoch não merecem as mulheres que têm em casa. O magnata da comunicação teve dia desses mais uma prova do amor da patroa, a chinesa Wendi Deng, que como uma ninja de guarda defendeu o marido da fúria de um ativista no Parlamento britânico.

Pagou em coragem o que a milionária Anne Sinclair gasta em dinheiro com Strauss-Kahn para manter o traste do marido confortavelmente à disposição da Justiça em Manhattan - cerca de US$ 250 mil dólares por mês, pelas contas do New York Times.

Faz pensar: será que mulher nenhuma resiste aos encantos de homens indefensáveis nas entrelinhas do noticiário? Claro que não! Taí o Valdemar da Costa Neto que não me deixa mentir!

Agora aguenta

Sérgio Cabral está comprando mais um helicóptero para o Rio. Isso quer dizer o seguinte: o carioca ainda vai sentir saudades do tempo em que o governador pegava carona nos jatinhos do Eike Batista.

Coisa de garoto

Sobrinhos de Gilberto Kassab andam com ciúmes da prima do secretário de Transporte do prefeito. Também, pudera! O "tio" nunca disse publicamente que põe a mão no fogo por eles!

Contratá-los para obras públicas, então, nem pensar!

Mal menorzinho

Na avaliação do Palácio do Planalto, não fosse o PR, podia ser pior: imagina se o tal Dnit fosse obra do PMDB! A Dilma ia ter que demitir uns 50 por semana.

Maré braba

Se injúria da imprensa contra o presidente Rafael Correa está dando 3 anos de prisão e multa de US$ 40 milhões no Equador, francamente, esculhambar o Hugo Chávez na Venezuela tá barato pra caramba!

Pequeno é a...

Como se não bastasse o malogro da contratação do argentino Carlitos Tevez, a rede de TV CNN chamou o Timão de "pequeno time de São Paulo" ao noticiar as negociações entre Corinthians e Manchester City. Deixa o bando de loucos saber disso!

Família preservada

Chegou, enfim, ao Brasil o Ohhtel, rede social especializada na promoção de adultério. Ninguém precisa mais sair de casa para batalhar uma relação extraconjugal. O site oferece "uma maneira discreta de ter um caso". Imagina quantos casamentos não serão salvos pela ferramenta.

De estimação

Brigitte Bardot tem criticado em suas entrevistas na França a falta de engajamento da primeira-dama Carla Bruni na causa dos animais. Eu, hein! O Sarkozy não conta?

Crise, que crise?

Se contar em Liverpool ninguém acredita: tem gente no Brasil

pagando R$ 500 por ingresso em shows de Ringo Starr.