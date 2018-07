Tutty Humor

Não se via nada parecido desde que, sem mais nem menos, o xeque Emerson cantou o funk Bonde do Mengão sem Freio no ônibus do Fluminense, indiferente ao espanto geral dos colegas tricolores a bordo. Ao declarar publicamente que votou em José Serra nas últimas eleições, o ministro Nelson Jobim pode ter imaginado para si o mesmo destino reservado ao jogador, que foi sumariamente demitido ao fim daquela viagem, no meio da Libertadores.

O problema é que, disso Jobim se queixa há tempos, em vez de ouvidos, Dilma Rousseff só lhe dá pitos! Não tem dado a mínima para as insolências de seu ministro que, não é de hoje, vem tentando mostrar ao Palácio do Planalto que cansou da brincadeira na Defesa. "Parem o governo, eu quero descer!" - ensaiou dizer várias vezes depois da sucessão presidencial a que sobreviveu na virada do ano. Cá pra nós, não tem coisa pior para um homem que não cabe em si - em todos os sentidos - do que não se fazer perceber no trabalho.

Resultado: Nelson Jobim foi aos poucos perdendo gosto até pelas fardas camufladas que vestiu nos melhores momentos de sua atuação na selva do governo Lula. Também, pudera! De uma hora para outra, tiraram a aviação civil de sua órbita, jogaram areia na operação de compra dos caças da FAB e, como se não bastasse, emplacaram o José Genoino na assessoria especial de sua pasta.

Foi mais num ato de desespero do que num gesto aloprado que ele tentou deixar o governo abrindo seu voto em José Serra. Assim que sair do estado de choque em que se encontra diante de mais essa tentativa fracassada, Jobim poderá ainda detonar o PAC, cuspir no prato do Bolsa Família ou se solidarizar aos ex-diretores do Dnit - fará qualquer coisa para convencer a presidente de que "the game is over". Não custa nada fazer-lhe a vontade, né não?!

Humor cidadão

Em entrevista à rede de notícias CNN, o comediante americano George

Lopez disse que vai viver no Canadá se Sarah Palin se eleger presidente nos EUA. Eu, hein! Justo quando a coisa vai ficar engraçada o humorista dá no pé?

Ausência positiva

O nome do governador Sérgio Cabral não consta da relação de 200 amigos que o advogado criminalista Roberto Podval hospedou em hotéis de Capri para a festa de seu casamento na ilha italiana. Essas coisas a oposição não vê - ô, raça!

Um brinco!

O PMDB avisa: não teme faxina em áreas do governo administradas pelo partido. Isso quer dizer o seguinte: está tudo muito bem lavadinho por lá!

Moda terror

O "turbante-bomba" é a grande sensação da grife Taleban no Afeganistão Fashion Week que acontece em Kandahar.

Efeito Dnit

Foi só Dilma Rousseff nomear Pelé embaixador da Copa de 2014 à revelia de Ricardo Teixeira e pronto, já se fala no Palácio do Planalto em "faxina na CBF".

"Graças a Deus!"

Jair Bolsonaro respirou aliviado! No manifesto deixado por Anders Behring Breivik, o atirador polonês não faz qualquer elogio às ideias do deputado. A mesma sorte não teve o primeiro-ministro russo Vladimir Putin.

Dois Brasis

Uma coisa não anula a outra: o Brasil tem mesmo "um Chile" de miseráveis, conforme cálculos de Dilma Rousseff, e "está cheio de pobre dentro de avião indo para Buenos Aires", como bem observou o ex-presidente Lula.

Dando mole

Kadafi trocou de bata! Não veste mais aquela marrom que, havia cismado, lhe dava sorte em bombardeios.

Azar da Otan, que não tem mais desculpas para errar o alvo.

Indignados.com

A que ponto chegamos: não dá mais pra viver em Oslo!