TV a cabo pede desculpas por transmitir Playboy em canal infantil

Diretores de uma empresa de TV a cabo dos Estados Unidos pediram desculpas depois que a rede transmitiu acidentalmente imagens do canal erótico Playboy TV em dois canais infantis.

O porta-voz da Time Warner Cable (TWC) disse que um "problema técnico" fez com que as imagens do canal fossem transmitidas no lugar errado por duas horas no Estado da Carolina do Norte (sudeste do país) na terça-feira.

As imagens foram transmitidas entre as 6h15 e 8h15 em determinadas casas em pelo menos quatro condados no centro do Estado - Wake, Johnston, Wilson e Wayne, de acordo com o canal de TV local WRAL.

A empresa foi informada sobre o erro por pais de crianças que telefonaram para reclamar.

'Pior hora e pior canal'

O problema aconteceu no menu usado para escolher os programas dos canais Kids On Demand e Kids Preschool On Demand, em um sistema que permite ao telespectador escolher exatamente o que quer assistir.

Em uma janela na tela do menu onde deveriam aparecer imagens dos programas infantis disponíveis surgiram imagens de mulheres nuas conversando sobre sexo.

A TWC disse que tem procedimentos especiais para detectar erros do tipo, mas que eles não funcionaram porque apenas poucas casas foram afetadas pelo problema.

"Nós lamentamos muito, muito que isso tenha acontecido - nós sabemos que os pais estão preocupados", disse o porta-voz Keith Poston, ao WRAL.

"Levou cerca de uma hora para que ficássemos sabendo do problema e conseguíssemos concertá-lo", disse.

"Foi um problema técnico e infelizmente ele aconteceu na pior hora possível, no pior dos canais possíveis." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.