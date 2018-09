TV austríaca negocia entrevista com Elisabeth Fritzl

A televisão estatal austríaca ÖRF disse que está negociando uma entrevista com Elisabeth Fritzl, a austríaca que foi mantida em cativeiro pelo próprio pai durante 24 anos. Procurada pela BBC Brasil, a assessoria de imprensa da emissora confirmou ter "interesse pela entrevista", mas disse que Elisabeth "ainda não se decidiu a esse respeito". Se a entrevista acontecer, será a primeira vez que a mulher falará em público sobre o drama que viveu. A ÖRF, no entanto, negou a informação publicada nesta segunda-feira, 19, em reportagem do jornal Österreich, segundo a qual a entrevista já estaria acertada e marcada para a segunda-feira que vem, dia 26 de maio. As informações sobre uma possível entrevista surgem em um momento de grande assédio dos fotógrafos à clínica psiquiátrica onde Elisabeth é mantida junto de cinco dos seis filhos que teve com o pai, Josef Fritzl. A especulação de que uma imagem sua poderia render até 1 milhão de euros fez com que os fotógrafos fizessem uma vigília em frente ao local e que alguns tentassem usar os mais variados truques para entrar na clínica. Um deles tentou invadir a clínica vestido de policial. Um outro cavou um buraco da rua até o jardim da clínica, mas foi descoberto por um cão farejador. Uma entrevista à televisão poderia ser uma forma de encerrar o assédio, assim como aconteceu no caso de Natascha Kampusch, afirmou o jornal. A jovem, que passou oito anos em cativeiro até conseguir escapar em agosto de 2006, falou pela primeira vez com a imprensa em uma entrevista exclusiva à ÖRF em setembro do mesmo ano. O jornal Österreich especula que a entrevista de Elisabeth Fritzl seguiria o mesmo padrão. "Nada seria cobrado pelo depoimento, mas os lucros que a emissora obteria com a venda da entrevista seriam repassados à Elisabeth e sua família", diz o jornal. Ainda segundo Österreich, Elisabeth falaria ao mesmo jornalista que entrevistou Kampusch, Christoph Feuerstein. Seus filhos não participariam do programa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.