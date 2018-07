TV chinesa denuncia práticas empresariais de Apple e Volkswagen

No "3.15", um programa especial de reportagens investigativas exibido na sexta-feira, a CCTV afirmou que os consumidores chineses não recebem da Apple os mesmos serviços pós-venda que os consumidores de outros mercados.

O programa também afirmou que a transmissão DSG (direct shift gearbox), uma tecnologia muito questionada da Volkswagen, causava aceleração ou desaceleração súbita dos carros durante o percurso.

A Volkswagen, que planeja quase dobrar sua capacidade de produção na China para 4 milhões de carros ao ano nos próximos cinco anos, prometeu ação em resposta ao programa "3.15", cujo nome é uma referência ao dia mundial dos direitos do consumidor.

"Encaramos essa reportagem com a maior seriedade e entraremos em contato rapidamente com os nossos consumidores para resolver a questão", a montadora afirmou em seu microblog oficial no serviço chinês Weibo.

Executivos da Apple na China e na sede da empresa em Cupertino, Califórnia, não estavam disponíveis para comentar de imediato.

O programa de televisão já denunciou e causou embaraços a outras empresas ocidentais conhecidas, no passado, prejudicando as vendas e as ações de seus alvos em um mercado de varejo que dentro de três anos deve se tornar o maior do planeta.

No ano passado, o "3.15", um dos programas mais vistos da TV chinesa, destacou a gigante do fast food McDonald's e a cadeia francesa de hipermercados Carrefour por violações de segurança alimentar.

As companhias foram forçadas a pedir desculpas e suas ações despencaram, enquanto o exército de meio bilhão de microblogueiros chineses expressava sua raiva na rede.

O grupo de varejo norte-americano Wal-Mart Stores e a Kunho Tire, fabricante sul-coreana de pneus, também foram atacadas em edições anteriores do especial de dia do consumidor da rede estatal chinesa.

(Por Adam Jourdan)