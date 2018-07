TV Cultura promove mudanças de comando

Outras mudanças relevantes foram anunciadas na segunda-feira (29) no alto comando da fundação. Ex-diretor-geral da MTV Brasil, André Mantovani, que havia sido apresentado em abril como novo vice-presidente de gestão da fundação, deixa o posto com menos de um ano no exercício da função. Mantovani será deslocado para o canal pago da FPA, o infantil Rá-Tim-Bum.

A vice-presidência de gestão da fundação passa a ser ocupada pela socióloga Neide Saraceni Hahn, que já fazia parte do conselho curador da FPA. Ao trocar Mantovani de cadeira, a Fundação Padre Anchieta terá a chance de aproveitar melhor um profissional que estava preso a funções burocráticas, embora tenha seus pontos fortes na criação.

Já a vice-presidência de conteúdo da Cultura é posto de primeiro escalão para quem cuida da programação do canal público, da criação às estratégias. Caberá a Brandini tocar adiante projetos que nasceram nas mãos de Vieira de Mello e ainda estão para acontecer, como a nova produção do infantil Peixonauta, produção da TV PinGuin, que mesclará animação e live action. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.