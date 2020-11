TV Estadão: confira as lives desta quarta-feira; eleição americana é destaque

A agenda de transmissões ao vivo da TV Estadão desta quarta-feira, 4, inclui, às 11h00, uma live com as atualizações das eleições americanas. O repórter Paulo Beraldo receberá Beatriz Bulla, correspondente do 'Estadão' em Washington, além de Rubens Barbosa, diplomata e ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Assista pelo portal, Youtube e outras redes sociais do jornal.

Além disso, na última sabatina com candidatos à Prefeitura de São Paulo, Andrea Matarazzo (PSD) será entrevistado pelos repórteres Bruno Ribeiro e Matheus Lara, com mediação de Renata Cafardo. Acompanhe às 14h30 pelo portal, Youtube, Facebook, Twitter e Linkedin do 'Estadão'.

Às 16h00, conheça as propostas de Márcio França para a educação. O candidato pelo PSB à Prefeitura de São Paulo será sabatinado por Priscila Cruz, presidente executiva do Todos Pela Educação, e pelos repórteres Renata Cafardo e Bruno Ribeiro. Acompanhe pelo portal, Youtube e outras redes sociais do 'Estadão'.

