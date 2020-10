TV Estadão: confira as lives desta quinta-feira; sabatina com Joice Hasselmann é destaque

A agenda de transmissões ao vivo da TV Estadão desta quinta-feira inclui sabatina com Joice Hasselmann, candidata pelo PSL à Prefeitura de São Paulo. Com mediação de Eliane Cantanhêde, os repórteres Pedro Venceslau e Tulio Kruse conduzirão a entrevista às 14h30. Acompanhe pelo portal, Youtube, Facebook, Twitter e Linkedin do 'Estadão'.

Já a terceira live do projeto Sua Carreira acontecerá às 16h, com o tema 'Lifelong learning e longevidade no mercado de trabalho'. O repórter Fernando Scheller receberá Alexandre Kalache, médico e presidente do ILC Brazil, e o escritor Alexandre Teixeira. Assista pelo portal, Youtube e outras redes sociais do 'Estadão'.

Às 18h, a TV Estadão fará uma transmissão ao vivo sobre as eleições nos EUA, na qual serão abordadas as pesquisas eleitorais e as expectativas para esta reta final da disputa entre Donald Trump e Joe Biden. Estarão presentes Beatriz Bulla, correspondente do 'Estadão' em Washington, Denilde Holzhacker, professora de Relações Internacionais da ESPM, e Fernanda Simas, repórter da editoria de Internacional. Acompanhe pelo portal, Youtube e outras redes sociais do jornal.

