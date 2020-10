TV Estadão: confira as lives desta quinta-feira; sabatina com Márcio França é destaque

A agenda de transmissões ao vivo da TV Estadão desta quinta-feira inclui sabatina com Márcio França, candidato pelo PSB à Prefeitura de São Paulo. Com mediação de Vera Magalhães, os repórteres Marcelo Godoy e Paula Reverbel conduzirão a entrevista às 14h30. Acompanhe pelo portal, Youtube, Facebook, Twitter e Linkedin do 'Estadão'.

Já a última live do projeto Sua Carreira acontecerá às 13h, com o tema 'Ambientes tóxicos, burnout e assédio no trabalho'. Bia Reis, editora do caderno Metrópole, receberá Marina Ganzarolli, advogada e líder do #MeTooBrasil, e a jornalista Izabella Camargo. Assista pelo portal, Youtube e outras redes sociais do 'Estadão'.

Às 17h30, o candidato Celso Russomanno (Republicanos) será sabatinado pela repórter Alexandra Martins, da equipe do BR Político. Acompanhe pelo Youtube e Facebook do projeto, ou ainda pelo portal do 'Estadão'.

Além dessas lives, a TV Estadão transmitirá, pela manhã, o Summit Saúde 2020 – evento online gratuito que, durante esta semana, está promovendo debates relevantes sobre a Saúde no Brasil. Hoje, os temas giram em torno da telemedicina e dos impactos da pandemia do novo coronavírus nos hospitais. Confira a programação completa e assista às lives pelo portal e pelas redes sociais do 'Estadão'.

Agenda de hoje :

09h às 11h: Summit Saúde 2020 – Painel 'Rumos e modelos da telemedicina';

11h às 12h: Summit Saúde 2020 – Keynote 'A experiência e os impactos da pandemia nos hospitais';

13h: Sua Carreira – 'Ambientes tóxicos, burnout e assédio no trabalho';

14h30: Sabatina com Márcio França (PSB);

17h30: BR Político Entrevista com Celso Russomanno (Republicanos).