TV Estadão: confira as lives desta sexta-feira; entrevista com Luís Roberto Barroso é destaque

A agenda de transmissões ao vivo da TV Estadão desta sexta-feira inclui entrevista com Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Às 18h00, ele será recebido por Gustavo Porto, editor do Broadcast Político. Assista pelo portal do 'Estadão' ou pelo Youtube e Linkedin da 'Agência Estado'.

Além dessa entrevista, o dia de lives da TV Estadão começa com eleições americanas. Às 11h30, veja quais foram os principais pontos do debate de ontem entre Donald Trump e Joe Biden. Com mediação da repórter Fernanda Simas, estarão presentes Beatriz Bulla, correspondente do jornal em Washington, e Rubens Barbosa, diplomata e ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Acompanhe pelo portal, Youtube, Facebook, Twitter e Linkedin do 'Estadão'.

Às 13h30, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes comandam a transmissão ao vivo do BR Político, com análises e informações exclusivas dos principais acontecimentos políticos da semana. Assista pelo Youtube e Facebook do projeto, além do portal do 'Estadão'.

Às 14h30, Marina Helou, candidata pela Rede à Prefeitura de São Paulo, será sabatinada pelos repórteres Bruno Ribeiro e Paula Reverbel, com mediação de Renata Cafardo. Acompanhe pelo portal, Youtube, Facebook, Twitter e Linkedin do jornal.

Às 16h00, conheça as propostas de Bruno Covas para a educação. O atual prefeito e candidato à reeleição pelo PSDB será sabatinado por Priscila Cruz, presidente executiva do Todos Pela Educação, e pelos repórteres Renata Cafardo e Bruno Ribeiro. Assista pelo portal, Youtube e outras redes sociais do 'Estadão'.

Às 17h30, acompanhe a quarta live do projeto Sua Carreira, cujo tema será o empreendedorismo. A repórter Letícia Ginak receberá Alexandre Pellaes, sócio da 99 jobs e fundador da Exboss, e Wilson Poit, diretor do Sebrae em São Paulo. Assista pelo portal, Youtube e outras redes sociais do jornal.

