TV Estadão: confira as lives desta sexta-feira; sabatina com Guilherme Boulos é destaque

A agenda de transmissões ao vivo da TV Estadão desta sexta-feira inclui sabatina com Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL à Prefeitura de São Paulo. Com mediação de Eliane Cantanhêde, os repórteres Ricardo Galhardo e Tulio Kruse conduzirão a entrevista às 14h30. Acompanhe pelo portal, Youtube, Facebook, Twitter e Linkedin do 'Estadão'.

Além da sabatina, a TV Estadão fará um debate sobre as eleições americanas, hoje às 09h30. Com mediação do repórter Paulo Beraldo, estarão presentes Beatriz Bulla, correspondente do jornal em Washington, e Rubens Barbosa, diplomata e ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Os assuntos abordados vão girar em torno das pesquisas eleitorais, da vantagem de Joe Biden sobre Donald Trump e do impacto dessa eleição sobre nosso País. Assista pelo portal, Youtube e outras redes sociais do 'Estadão'.

Às 13h30, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes comandam a transmissão ao vivo do BR Político, com análises e informações exclusivas dos principais acontecimentos políticos da semana. Acompanhe pelo Youtube e Facebook do projeto, além do portal do 'Estadão'.

Às 17h30, o convidado da live do Broadcast de Economia é Fábio Coelho, presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec). O repórter Matheus Piovesana conduzirá a entrevista sobre ESG (Environmental, Social and Governance, ou em português: Meio Ambiente, Social e Governança). Assista pelo Youtube e Linkedin da 'Agência Estado'.

