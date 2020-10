TV Estadão estreia série de lives do 'Sua Carreira'

A TV Estadão dá início hoje a uma série de lives do projeto 'Sua Carreira'. Quem é o funcionário desejado pelo mercado e o que ele precisa trazer na bagagem escolar? Esse é o tema da transmissão ao vivo que acontece às 16h. Ana Paula Boni, editora do Estadão PME, receberá as convidadas Telma Gircis, líder de RH da Intel Brasil, e Sandra Betti, psicóloga com especialização em RH por Harvard. Acompanhe pelo portal, Youtube, Facebook, Twitter e Linkedin do 'Estadão'.

Além dessa transmissão, candidatos à Prefeitura de São Paulo participam de lives hoje na TV Estadão. Às 14h30, Arthur do Val (Patriota) será sabatinado pelos repórteres Marcelo Godoy e Matheus Lara, com mediação de Vera Magalhães. Assista pelo portal, Youtube e demais redes sociais do 'Estadão'.

Já Bruno Covas, candidato à reeleição pelo PSDB, será entrevistado às 17h30 pela repórter Alexandra Martins, da equipe do BR Político. Acompanhe pelo Youtube e Facebook do projeto, além do portal do 'Estadão'.

Agenda de hoje:

14h30: Sabatina com Arthur do Val (Patriota);

16h00: 'Sua Carreira', com Ana Paula Boni, Telma Gircis e Sandra Betti;

17h30: BR Político Entrevista com Bruno Covas (PSDB).