TV Estadão mostra correção da Fuvest no domingo A TV Estadão vai transmitir a correção da prova da Fuvest no domingo, a partir das 19 horas. Para assistir, basta acessar o site . Professores do Curso e Colégio Objetivo comentarão ao vivo as questões. Os internautas poderão enviar dúvidas e opiniões. Para Isác Almeida, professor de Física do Objetivo, acompanhar a correção logo depois da prova é uma ótima oportunidade para quem não quer cometer os mesmos erros na segunda fase. ?É um processo interessante de aprendizado?, afirma Almeida. ?O candidato não esquece mais e, se cair algo parecido no próximo exame, estará mais bem preparado.? A prova começará às 13 horas, quando serão fechados os portões dos locais de prova. A Fuvest aconselha os candidatos a chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. Como o exame pode durar até cinco horas, acabará às 18 horas, aproximadamente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.