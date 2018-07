TV flagra arrastão contra motoristas no centro de SP

De acordo com o porta-voz do Comando de Policiamento da Capital (CPC) da Polícia Militar, tenente Pedro Luís de Souza Lopes, quatro pessoas foram detidas e levadas para um distrito da região, mas nenhuma portava objetos roubados das vítimas. As ações dos criminosos foram flagradas em imagens feitas do alto de um prédio por uma equipe da TV Câmara.

Os ataques ocorreram por volta das 19 horas e duravam cerca de dez minutos. As imagens mostram o grupo no canteiro central. Por causa do excesso de veículos, o fluxo para e o bando começa a agir. Eles circulam próximos dos carros da faixa da esquerda à procura de um motorista distraído. Olham pelas janelas para encontrar objetos de valor. Com pedra ou barra de metal, um bandido estoura o vidro. O grupo aproveita também para roubar motoristas que circulam com vidros abertos.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou que o projeto São Paulo Protege tem atuado no local e que agentes tentam convencer moradores de rua a ir para albergues. Os adolescentes, no entanto, correm e fogem dos agentes da secretaria. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.