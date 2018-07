TV indiana demite âncora por chamar presidente chinês Xi de 'Onze'

Uma âncora de TV indiana foi demitida após ter se referido ao presidente chinês, Xi Jinping, como "Onze" Jinping, aparentemente após confundir o nome de Xi com o algarismo romano XI, disse um funionário do canal de TV estatal nesta sexta-feira.

Xi deixou a Índia nesta sexta-feira após visita para promover os laços comerciais e econômicos entre os dois países, prejudicados por uma longa disputa sobre fronteiras.

A gafe da âncora aconteceu durante um programa de notícias da rede Doordarshan, na quarta-feira.

"É um erro imperdoável", disse o funcionário à Reuters, sob condição de anonimato, acrescentando que a âncora estava empregada como temporária.

O incidente ocorreu em um momento no qual a Doordarshan tenta se reinventar para competir com redes privadas. Seus programas são com frequência motivo de chacota entre o público devida à baixa qualidade da produção.

A gafe causou uma onda de comentários irônicos nas redes sociais.

(Reportagem de Rajesh Kumar Singh)