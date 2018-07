TV paga cresce 1,93% em janeiro ante dezembro

No total, o setor fechou janeiro com 16,5 milhões de assinaturas.

Se considerados os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 3,2 pessoas por domicílio, em janeiro cerca de 53 milhões de pessoas, ou 27 por cento da população brasileira, tinham acesso ao serviço de TV paga.

As operações combinadas de Net e Embratel, empresas do grupo mexicano América Móvil, totalizavam 8,64 milhões de assinaturas em janeiro, 144 mil a mais que no mês anterior.

Já o grupo Sky/DirecTV cresceu sua base em 106 mil assinantes sobre o último mês de 2012, para 5,14 milhões de conexões.

A Oi consolidou-se no terceiro lugar em janeiro, com crescimento de quase 6 por cento de sua base de assinantes, que chegou a 792 mil conexões.

Já a Telefônica teve uma perda líquida de clientes, e encerrou o primeiro mês de 2013 com 568 mil acessos, recuo de 1,5 por cento sobre dezembro.

A GVT, do grupo francês de mídia e telecomunicações Vivendi, cresceu em 26 mil acessos, para 451 mil no mês passado.

(Por Sérgio Spagnuolo)