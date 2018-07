TV paga deve atingir 17 mi domicílios em 2012--Anatel

"Vamos fechar esse ano com cerca de 17 milhões de domicílios com TV por assinatura... Até 2018, esperamos chegar a 90 por cento de penetração nos domicílios", disse ele ao participar de um evento do setor nesta terça-feira, em São Paulo.

Dados da agência divulgados na semana passada mostraram um crescimento de mais de 30 por cento no número de domicílios com TV paga, ante igual mês do ano passado, para 14,5 milhões.

(Por Roberta Vilas Boas)