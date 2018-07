TV também perde a jovem autora Andrea Maltarolli

Nascida no Rio, a autora morou no Amapá e no Pará, durante a infância e a adolescência. Em 1994, decidiu largar o emprego de jornalista na editora Bloch para fazer a oficina de autores da Globo, de onde saiu vitoriosa. A paixão pelos roteiros e a chance de figurar entre os que tentavam uma vaga na Globo aconteceu de maneira inusitada. De acordo com Andrea, uma amiga dela era vizinha do ator Antônio Grassi, que jogava no lixo os roteiros da novela em que atuava. "Precisava saber como as novelas eram escritas, então, ela pegava da lixeira dele e me dava. Foi assim que aprendi", contou em entrevista ao Estado, em junho do ano passado.

Seu primeiro trabalho na emissora foi a primeira fase de Malhação, em 1995, onde permaneceu na equipe de roteiristas até 2002. Andrea também escreveu para o Zorra Total, Turma do Didi e Escolinha do Professor Raimundo.

Atriz de Beleza Pura, Carolina Ferraz se disse chocada. "Andrea será eternamente linda e talentosa", disse. O mocinho da trama, Edson Celulari, acrescentou: "Perdemos um talento promissor." Bruno Mazzeo, que viveu personagem cômico no folhetim: "Já nos conheciamos há mais de 10 anos e a Andrea era uma pessoa muito carinhosa e generosa." Chico Anísio relembra que ela foi roteirista da Escolinha do Prof. Raimundo: "Sabia escrever diálogos muito bem."