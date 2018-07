TVs argentinas prometem transmissões ao vivo do papa A visita do papa Francisco ao Brasil não passará em branco para os fiéis argentinos que não puderem viajar. As emissoras locais de televisão prometem transmissões ao vivo e o governo da cidade de Buenos Aires instalará um telão em frente à Catedral, na Praça de Mayo, onde trabalhou o ex-cardeal Jorge Bergoglio, o atual papa, durante anos. Em outro ponto da capital da Argentina, na Praça do Vaticano, ao lado do histórico Teatro Colón, quem tentará capitalizar o evento com a popularidade de Francisco será a Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo.