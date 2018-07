Twenty-First Century Fox retira proposta por Time Warner

Murdoch, que na Fox é presidente do Conselho de Administração e presidente-executivo, citou a recusa da direção e do Conselho da Time Warner de se envolver com a Fox como uma das razões da reviravolta inesperada.

"Nossa proposta tinha mérito estratégico significativo e convincente raciocínio financeiro e nossa aproximação sempre foi amigável. Entretanto, a direção da Time Warner e seu Conselho recusaram-se a engajar conosco para explorar uma oferta que era altamente convincente", disse ele em comunicado divulgado após o fechamento do mercado.

Um porta-voz da Time Warner não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

As ações da Fox subiram 10,4 por cento na negociação after-market, para 31,30 dólares. Já os papéis da Time Warner caíram 10,7 por cento após o fechamento, a 85,19 dólares.

