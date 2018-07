Twitter começa integração de software de publicidade

A interface de programação de aplicativos de anúncios, ou API (na sigla em inglês), permitirá que os anunciantes conectem o seus softwares de gestão de anúncios existentes em sua conta no Twitter para automatizar anúncios na plataforma de micro-mensagens.

O Twitter disse que iria começar pela integração com o software de anúncios da Adobe Systems, da Salesforce, da Hootsuite, da SHIFT e da TBG Global.

"Com o API de anúncios, as empresas têm agora mais ferramentas em seu arsenal para ajudá-los entregar a mensagem certa, para o público certo, no desktop e em dispositivos móveis --tudo em escala", escreveu em um blog a gerente de produtos do Twitter, April Underwood.

Sob pressão para mostrar receitas crescentes, o Twitter aumentou suas capacidades de produtos para publicidade nos últimos anos ao passo que constrói uma equipe de vendas para atrair marketing das companhias.

O Twitter disse no ano passado que iria permitir que as empresas atingissem seus usuários com base em um perfil de seus interesses e por localização.

O Twitter gera receita toda vez que um usuário clica ou repassa uma mensagem "patrocinada", paga por um anunciante.

Em 2013, as receitas de publicidade do Twitter devem crescer quase 90 por cento, para 545 milhões de dólares, de acordo com a eMarketer, que notou que o Facebook experimentou crescimento igualmente rápido após a abertura de seu API para anunciantes em 2011.

(Por Gerry Shih)