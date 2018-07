Twitter da Reuters sofre invasão, tuítes falsos foram enviados

"Mais cedo a conta @ReutersTech foi invadida e alterada para @ReutersME", informou um porta-voz da Reuters, que é controlada pela Thomson Reuters. "A conta foi suspensa e está sendo investigada."

O incidente segue-se à divulgação pela empresa de que a plataforma de blogs do site da Reuters News foi comprometida na sexta-feira e que um falso texto que se fazia passar por uma entrevista com um líder rebelde sírio foi ilegalmente publicado no blog de um jornalista da Reuters.

No mais recente incidente, uma série de 22 tuítes falsos foram publicados como se tivessem sido enviados pela Reuters News. Algumas das mensagens também transmitiram falsas informações sobre perdas rebeldes sírias em batalhas contra forças do governo.

A Thomson Reuters não tinha informações imediatas sobre quem está por trás da invasão da conta. Representantes do Twitter não puderam ser imediatamente contatados para falar sobre o assunto.

(Por Martin Howell)