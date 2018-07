Twitter estará disponível em telefones móveis sem Internet

A U2opia Mobile, que tem uma sociedade similar com o Facebook, lançará seu serviço de Twitter no primeiro trimestre do ano que vem, disse à Reuters o presidente-executivo e co-fundador da firma, Sumesh Menon.

Os usuários terão que digitar um simples código para ter acesso aos temas mais populares do momento no Twitter, disse Menon.

Mais de 11 milhões de pessoas usam o serviço Fonetwish do U2opia, que dá acceso ao Facebook e ao Google Talk por meio de um telefone móvel sem necessidade de conexão de dados.

O Twitter, que conta com 230 milhões de usuários, protagonizou uma bem-sucedida abertura de capital no mês passado que avaliou a companhia em cerca de 25 bilhões de dólares.

(Por Sruthi Ramakrishnan)