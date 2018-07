As ações do Twitter caíram cerca de 1,5 por cento no after market nesta quarta-feira.

A companhia planeja duas ofertas avaliadas em 650 milhões de dólares cada em notas sêniores conversíveis com prazo de 2019 e 2021, informou em comunicado.

A empresa com sede em San Francisco disse que usaria parte dos recursos para propósitos gerais da empresa.

(Por Abhirup Roy em Bangalore)