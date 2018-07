Twitter faz PM mudar blitze da lei seca em SP

Só com a redução do tempo das inspeções foi possível driblar a velocidade da informação e surpreender pessoas alcoolizadas. "Não podemos nunca perder o fator surpresa nas operações", explica o capitão Paulo Sérgio de Oliveira, do Comando de Policiamento da Capital (CPC).

Intitulada "Twitter da lei seca SP", a comunidade recebeu apenas no último fim de semana mais de 60 mensagens. Entre elas, o endereço de 18 operações da PM. Sem querer se identificar, um dos responsáveis pela atualização do site diz que, sempre ao constatar a presença de "bols" - nome que dão às blitze da lei seca -, disponibiliza rapidamente a informação na comunidade. O envio é feito da rua mesmo, por meio de celulares com acesso à internet. As informações são do Jornal da Tarde.