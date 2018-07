Twitter implementa anúncios para instalação de aplicativos globalmente

Anúncios de instalação de aplicativos se provaram populares no Facebook e em outras redes sociais, impulsionando uma grande parte do crescimento da receita.

O Twitter disse em uma publicação em seu blog que decidiu implementar o formato, através do qual anunciantes oferecem o download de aplicativos aos usuários, após uma fase bem-sucedida de testes. A companhia citou a desenvolvedora Playdots, que acumulou mais de um milhão de downloads para o jogo "Twodots" através do serviço.

Em sua publicação no blog, o Twitter também disse que oferecerá uma nova tabela de preços com base em custo por clique em aplicativos, uma variante da estrutura padrão de custo por clique empregada por boa parte da indústria da Internet.

O Twitter cobrará de anunciantes apenas se um usuário for através de um anúncio para as lojas de aplicativos da Apple ou do Google, ou se iniciar um aplicativo a partir do Twitter que não havia sido baixado anteriormente.

(Por Redação em San Francisco)