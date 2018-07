Twitter lança aplicativo de música para aumentar oferta multimídia

O aplicativo para iPhone, chamado #music, vai recomendar e transmitir músicas baseadas em quem os usuários seguem no Twitter e recomendações de artistas. As músicas serão transmitidas via Rdio e Spotify, serviços de música por assinatura, e o iTunes, a loja de música da Apple.

O Twitter anunciou em seu blog que o #music estará disponível nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia a partir desta quinta-feira.

Uma data de lançamento para o Android ainda não foi anunciada.

O novo aplicativo, lançado quatro meses após o Twitter divulgar o Vine, um aplicativo de compartilhamento de vídeos, deve reforçar a posição do Twitter como um laboratório multimídia totalmente funcional, particularmente de olho em adolescentes e jovens adultos.