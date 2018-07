Twitter lança filtros fotográficos para combater Instagram e Facebook

Os filtros do Twitter imitam o recurso que é um dos traços mais populares do Instagram, um serviço de compartilhamento de fotos adquirido este ano pelo Facebook por 715 milhões de dólares.

Ainda que os novos filtros representem um anúncio modesto de produto que afeta apenas uma pequena proporção das atividades dos usuários do Twitter, a decisão tem peso simbólico na batalha cada vez mais intensa entre o Facebook e o Twitter pelo domínio do setor de mídia social.

O lançamento surgiu alguns dias depois que o Instagram anunciou inesperadamente que não permitiria mais a exibição de fotos que hospeda em mensagens do Twitter. O motivo, disse Kevin Systrom, presidente-executivo do Instagram, é atrair mais visitantes diretos ao site da companhia.

Ainda que Systrom tenha declarado à Reuters na semana passada que não tinha planos específicos de revelar como planeja monetizar seu serviço, analistas dizem que o Instagram ofereceria um rico meio de receita publicitária para o Facebook assim que a maior rede social do mundo decidir explorá-lo.

O Twitter informou que seus novos recursos são acionados pela Aviary, uma companhia de Nova York que desenvolve software de edição de imagens para plataformas de compartilhamento de fotos como o Flickr, entre outras.

Desde que as redes sociais começaram a apoiar a integração de fotos, nos últimos anos, esses recursos se provaram imensamente populares junto aos usuários, enquanto o compartilhamento de vídeos, por exemplo, ainda não repercutiu com a mesma intensidade.

Bijan Sabet, um dos primeiros investidores no Twitter, disse que a qualidade emocional das fotos foi exibida na noite da eleição presidencial norte-americana, em novembro, quando uma imagem do presidente Barack Obama abraçando a mulher, Michelle, no instante em que anunciou sua vitória, se tornou o tweet mais reproduzido de todos os tempos.

(Por Gerry Shih)