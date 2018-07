Twitter muda dinâmica da política e tem uma grande noite

"Isso aconteceu por causa de vocês. Obrigado", foi o tuíte de Obama. Que o presidente recorresse ao Twitter para proclamar sua mensagem antes de subir ao palanque em Chicago sublinha o importante papel desempenhado por mídias sociais na eleição de 2012.

Minutos mais tarde, com o consenso de que havia vencido, Obama postou de novo: "Estamos nisso juntos. Foi assim que conduzimos a campanha, e é assim que somos. Obrigado. -bo". Ao longo de uma campanha presidencial longa e amarga, o Twitter em muitas ocasiões serviu como primeiro rascunho para a História.

Os principais assessores dos candidatos usaram a Internet como arma para trocar ataques, os candidatos a usaram para difundir suas mensagens e os repórteres políticos a usaram para informar e entreter. Na noite da eleição, os tuítes não paravam.

Houve mais de 31 milhões de tuítes relacionados à eleição na noite de 6 de novembro, "o evento que gerou mais tuítes na história política dos Estados Unidos", segundo Rachel Horwitz, porta-voz do Twitter. Entre as 18h e a 0h, horário da costa leste dos EUA, houve mais de 23 milhões de mensagens relacionadas ao pleito.

Horwitz informou que o recorde anterior era de 10 milhões, durante o primeiro debate presidencial, em 3 de outubro. "O Twitter aproximou as pessoas de quase todos os aspectos da eleição deste ano", disse Horwitz. "Das notícias urgentes à experiência compartilhada de assistir aos debates, passando por interação direta com os candidatos, o Twitter se tornou uma espécie de comício político nacional".

Nos momentos que se seguiram à vitória de Obama, o Twitter operou em ritmo frenético, com pico de 327 mil tuítes por minuto. Outro tuíte de Obama, no qual ele dizia "quatro anos a mais" e postava uma foto que o mostrava abraçando a mulher, se tornou a mensagem mais redistribuída na história do site.

PRIMEIRA ELEIÇÃO VIA TWITTER Quer as pessoas gostem, quer não, o Twitter e seu papel na política parecem ter chegado para ficar. Para Rob Johnson, que coordenou a fracassada campanha presidencial do republicano Rick Perry, governador do Texas, o Twitter "mudou a dinâmica neste ciclo e continuará a desempenhar um papel cada vez maior nos próximos anos".

"Não clicamos mais para atualizar notícias em um site jornalístico, e nem esperamos o jornal chegar de manhã", disse Johnson. "Vamos ao Twitter e descobrimos os fatos antes que as demais pessoas leiam sobre eles".

A campanha deste ano foi a primeira em que o Twitter desempenhou papel tão importante. Destacados assessores como Eric Fehrnstrom, pelo lado de Romney, e David Axelrod, da campanha de Obama, se envolveram em batalhas via Twitter ao longo do ano.

Dada a presença de muitos repórteres políticos e assessores de campanha no Twitter e Facebook, os sites de mídia social muitas vezes eram o lugar em que uma notícia surgia. Algumas matérias importantes foram mantidas vivas ou ganharam manchetes depois de se tornarem assunto quente no Twitter.

"É uma excelente câmara de eco", afirmou Dante Scala, professor de ciência política na Universidade de New Hampshire, em e-mail. Em futuras eleições, candidatos e assessores terão de considerar a mídia social como um novo campo de batalha, disse o estrategista democrata Jammal Simmons.

"Esta foi a primeira eleição via Twitter e a mídia social agora se tornou parte integrante de nossa mecânica eleitoral", disse Simmons. "No futuro, os candidatos precisarão de estratégia forte de mídia social caso desejem vencer".