Twitter refina segmentação de anúncios com filtro de mensagens O Twitter divulgou nesta quarta-feira uma nova ferramenta que permite que os profissionais de marketing divulgem mensagens direcionadas com base no conteúdo de tweets dos usuários, uma tecnologia que pode ajudar a elevar a eficácia do Twitter como um anunciante para um nível mostrado apenas por líderes da publicidade digital como o Google.