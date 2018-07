Twitter sai do ar pela segunda vez em cinco semanas

O Twitter --conhecido em seus anos iniciais pelo famoso aviso de "apagão" ilustrado por uma baleia-- ficou fora do ar durante horas em 21 de junho. Nesta quinta-feira, usuários que tentaram acessar o site foram recebidos por uma mensagem de erro incompleta: "O Twitter está atualmente fora do ar devido a. Esperamos estar de volta em."

"Usuários podem ter problemas ao acessar o Twitter. Nossos engenheiros estão trabalhando para resolver o problema", escreveu a empresa sediada em San Francisco num post em seu blog pouco após as 9h30, horário de Brasília.

O episódio de junho reacendeu temores de que o Twitter pode enfrentar novamente problemas de estabilidade, mesmo após a empresa afirmar que melhorou de forma significativa sua infraestrutura. A companhia culpou um "bug em cascata" pelo erro.

Fundado em 2006, o crescimento fenomenal do Twitter fez com que a rede social sofresse dificuldades para lidar com o crescente volume de tweets. Nos últimos anos, entretanto, a empresa fez uso de um volume considerável de recursos para melhorar a confiança no serviço como forma de se projetar como uma marca madura e polida.

O presidente-executivo do Twitter, Dick Costolo, que tem focado em melhorar a lucratividade do serviço e atrair anunciantes, disse no mês passado que o Twitter tem 140 milhões de usuários ativos, que enviam 400 milhões de tweets diariamente.